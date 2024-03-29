После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений

В ряде областей Украины будут применены графики аварийных отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить графики аварийных отключений на период вечернего максимума потребления также в Сумской, Полтавской и Донецкой областях. Аварийные отключения уже применены в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях - говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, основная причина - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции.

Кроме того, продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и в Кривом Роге.

Потребителей в других регионах призвали потреблять электроэнергию экономно.