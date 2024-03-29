После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
krivoi-rogКривой Рог
donetskДонецк
poltavaПолтава
zaporozheЗапорожье
sumyСумы
kharkivХарьков
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  103597 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  105633 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  108120 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  226167 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134566 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133654 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153229 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143117 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145264 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153341 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений

После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений

  •  11447 просмотра
В Польше во время побега от полиции погиб украинец

В Польше во время побега от полиции погиб украинец

  •  11480 просмотра
Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине

Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине

  •  16434 просмотра
Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

  •  14047 просмотра
Россияне, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста - СМИ

Россияне, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста - СМИ

  •  16214 просмотра
В Украине отменили более полусотни устаревших требований для бизнеса: что известно

В Украине отменили более полусотни устаревших требований для бизнеса: что известно

  •  18067 просмотра
Генштаб: Украинские защитники отбили более 60 российских атак, треть - на Новопавловском направлении

Генштаб: Украинские защитники отбили более 60 российских атак, треть - на Новопавловском направлении

  •  16486 просмотра
Зеленский подал декларацию за 2023 год: доход семьи составил более 12 млн гривен

Зеленский подал декларацию за 2023 год: доход семьи составил более 12 млн гривен

  •  15787 просмотра
В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль

В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль

  •  17902 просмотра
Институт национальной памяти советует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве

Институт национальной памяти советует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве

  •  20460 просмотра

Популярные

Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму

Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму

  •  79721 просмотра
москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года - Центр нацсопротивления

москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года - Центр нацсопротивления

  •  79450 просмотра
Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет

Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет

  •  77109 просмотра
Преимущественно сухая погода и до 24° тепла: прогноз на завтра

Преимущественно сухая погода и до 24° тепла: прогноз на завтра

  •  77428 просмотра
С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет на 25 гривен

С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет на 25 гривен

  •  68898 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  226167 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  257914 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  614941 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  563802 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  575443 просмотра

После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений

Аварийные графики отключения электроэнергии будут применены в нескольких областях Украины, включая Сумскую, Полтавскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую и Харьковскую, из-за отсутствия достаточного количества генерирующих мощностей, вызванного массированной российской атакой на украинские электростанции.

Война •   •  11447 просмотра
После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений

В Польше во время побега от полиции погиб украинец

18-летний гражданин Украины умер в больнице после того, как на большой скорости врезался в придорожный столб, пытаясь скрыться от полиции в Ополе, Польша.

Криминал и ЧП •   •  11480 просмотра
В Польше во время побега от полиции погиб украинец

Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями религиозных общин важность донесения до мира правды о военных преступлениях России и необходимость поддержки Украины.

Общество •   •  16434 просмотра
Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине

Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

Президент Зеленский поручил силовым ведомствам и министерствам проанализировать проблему азартных игр в Интернете и предложить решение в ответ на петицию с призывом ограничить деятельность онлайн-казино из-за их вредного влияния на солдат и общество.

Общество •   •  14047 просмотра
Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

Россияне, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста - СМИ

Русские, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста, как предполагают активисты, анализирующие спутниковые снимки, на которых видны шлейфы осадочных пород, похожие на те, что образовались при строительстве российской военно-морской базы.

Война •   •  16214 просмотра
Россияне, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста - СМИ

В Украине отменили более полусотни устаревших требований для бизнеса: что известно

Кабинет Министров Украины внес изменения в более 50 устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений, некоторые из которых были приняты еще в советское время, с целью упрощения ведения бизнеса и приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Экономика •   •  18067 просмотра
В Украине отменили более полусотни устаревших требований для бизнеса: что известно

Генштаб: Украинские защитники отбили более 60 российских атак, треть - на Новопавловском направлении

Украинские защитники выдержали более 60 боевых столкновений, отбили более 20 российских атак на Новопавловском направлении, при этом российско-террористические войска нанесли 38 ракетных и 59 авиационных ударов, а также 72 раза открывали огонь из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  16486 просмотра
Генштаб: Украинские защитники отбили более 60 российских атак, треть - на Новопавловском направлении

Зеленский подал декларацию за 2023 год: доход семьи составил более 12 млн гривен

Доход семьи Президента Владимира Зеленского в 2023 году составил почти 12,5 млн грн, в основном за счет заработной платы, банковских процентов, дохода от аренды и продажи ОВГЗ.

политика •   •  15787 просмотра
Зеленский подал декларацию за 2023 год: доход семьи составил более 12 млн гривен

В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль

С 1 апреля минимальная заработная плата в Украине будет повышена с 7100 грн до 8000 грн, также вырастут выплаты для работающих пенсионеров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Экономика •   •  17902 просмотра
В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль

Институт национальной памяти советует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве

Украинский институт национальной памяти заявляет, что Арка дружбы народов в Киеве, построенная в 1982 году в честь создания СССР и Октябрьской революции, символизирует имперскую политику России и должна быть полностью демонтирована.

Война •   •  20460 просмотра
Институт национальной памяти советует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве