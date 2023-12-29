После масштабного авиаудара рф : Британия отправит Украине сотни ракет для ПВО

После массированного российского обстрела Украины в ночь на 29 декабря, Великобритания передаст Киеву "сотни зенитных ракет" для британских систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс, передает УНН.

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По его словам, последняя волна ударов рф по Украине это отчаянная попытка восстановить динамику после катастрофической потери сотен тысяч призывников" и накануне унижения путина из-за начала третьего года его "трехдневной войны".

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Мы продолжаем стоять на защите Украины. Именно поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты - заявил Шаппс

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Британский министр подчеркнул, что путин ошибается, "надеясь, что ему удастся вырвать победу из пасти поражения". Он также напомнил, что Украине удалось уничтожить значительную часть Черноморского флота рф.

Сегодняшний пакет противовоздушной обороны посылает безоговорочный сигнал на фоне российского варварства о том, что Великобритания остается абсолютно преданной поддержке Украины - добавил министр.

Напомним,

Международные партнеры шокированы масштабами последней атаки рф на Украину. Западные лидеры осудили варварские действия рф и в очередной раз подчеркивают, что следует усилить поддержку Киева.

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