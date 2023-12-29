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На фоне самой массированной атаки рф с воздуха МИД призвал мир объединить усилия, чтобы остановить российский геноцид украинцев

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 13:25  •  15641 просмотра

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Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество остановить российский геноцид после массированной воздушной атаки на города. россия применила 158 средств воздушной атаки против гражданских объектов.

Украина призывает международное сообщество объединить все усилия, чтобы остановить российский геноцид украинского народа. Об этом заявили в министерстве иностранных дел после самой массированной атаки рф с воздуха в пятницу утром, сообщает УНН

Детали 

Как отмечает МИД, 29 декабря рф осуществила один из самых масштабных ракетных обстрелов по украинским городам и селам за все время полномасштабного вторжения. 

По предварительной информации, противник применил 158 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БпЛА. Массированная атака была направлена на Киев, Львов, Днепр, Одессу, Харьков, Хмельницкую и другие украинские регионы.  Родильный дом, школа, квартирный дом, детский сад, почта, станция метро, торговый центр - это лишь некоторые из гражданских объектов, которые атаковала российская армия. 

Российские войска воюют с украинскими женщинами, детьми, пожилыми людьми, гражданским населением. Преступления, которые сегодня совершила россия в Украине - ее месть за невозможность переломить ход борьбы на поле боя с украинскими силами обороны. Призываем международное сообщество объединить все усилия, чтобы остановить российский геноцид украинского народа. Никакие разговоры о "перемирии", "временном отказе от территорий", "усталости", "переговорах" и других "уступках" не остановят российской агрессии, а только будут раздувать ее масштабы. россия не рассматривает никаких других сценариев, кроме как полного уничтожения Украины

- говорится в заявлении МИД.

В дипломатическом ведомстве выразили благодарность партнерам, которые предоставили Украине средства противовоздушной и противоракетной обороны. 

Сегодня ваша помощь спасла много жизней.   Единственным возможным путем защитить украинцев является предоставить Украине все необходимые военные и финансовые средства для самозащиты. Российский террор должен проиграть, а Украина - победить

- указали в МИДе.

"За Днепр, Одессу, Львов и Киев ответ не заставит себя ждать": Данилов отреагировал на ночную атаку рф по Украине29 декабрь 2023, 11:59 • 18792 просмотра

Дополнение

На фоне последней ракетной атаки россиян по Украине в ЕС подчеркнули, что будут поддерживать Киев столько, сколько это потребуется. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
На тлі наймасованішої атаки рф з повітря МЗС закликало світ обʼєднати зусилля, щоб зупинити російський геноцид українців
Against the backdrop of Russia's most massive air attack, the Foreign Ministry called on the world to join forces to stop Russia's genocide of Ukrainians
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