На фоне самой массированной атаки рф с воздуха МИД призвал мир объединить усилия, чтобы остановить российский геноцид украинцев

Украина призывает международное сообщество объединить все усилия, чтобы остановить российский геноцид украинского народа. Об этом заявили в министерстве иностранных дел после самой массированной атаки рф с воздуха в пятницу утром, сообщает УНН.

Детали

Как отмечает МИД, 29 декабря рф осуществила один из самых масштабных ракетных обстрелов по украинским городам и селам за все время полномасштабного вторжения.

По предварительной информации, противник применил 158 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БпЛА. Массированная атака была направлена на Киев, Львов, Днепр, Одессу, Харьков, Хмельницкую и другие украинские регионы. Родильный дом, школа, квартирный дом, детский сад, почта, станция метро, торговый центр - это лишь некоторые из гражданских объектов, которые атаковала российская армия.

Российские войска воюют с украинскими женщинами, детьми, пожилыми людьми, гражданским населением. Преступления, которые сегодня совершила россия в Украине - ее месть за невозможность переломить ход борьбы на поле боя с украинскими силами обороны. Призываем международное сообщество объединить все усилия, чтобы остановить российский геноцид украинского народа. Никакие разговоры о "перемирии", "временном отказе от территорий", "усталости", "переговорах" и других "уступках" не остановят российской агрессии, а только будут раздувать ее масштабы. россия не рассматривает никаких других сценариев, кроме как полного уничтожения Украины - говорится в заявлении МИД.

В дипломатическом ведомстве выразили благодарность партнерам, которые предоставили Украине средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Сегодня ваша помощь спасла много жизней. Единственным возможным путем защитить украинцев является предоставить Украине все необходимые военные и финансовые средства для самозащиты. Российский террор должен проиграть, а Украина - победить - указали в МИДе.

"За Днепр, Одессу, Львов и Киев ответ не заставит себя ждать": Данилов отреагировал на ночную атаку рф по Украине

Дополнение

На фоне последней ракетной атаки россиян по Украине в ЕС подчеркнули, что будут поддерживать Киев столько, сколько это потребуется.