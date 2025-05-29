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После "классических" майских гроз дожди еще будут, но с июня потеплеет - синоптик

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Сейчас - майские дожди с грозами, градом и шквалами. С начала июня температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+26 градусов.

После "классических" майских гроз дожди еще будут, но с июня потеплеет - синоптик

С начала июня в Украине потеплеет, однако полного прекращения дождей не предвидится, пока же - классический майский дождь с классическими грозами, сообщила в четверг синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Классический майский дождь с классическими грозами, градом и даже шквалом. Киев климатические привычки не меняет. Как, собственно, и вся Украина. 30-го мая в Киеве дождей в целом станет меньше, по сравнению с сегодняшним

- написала Диденко.

Однако, по ее словам, "полоса, что на карте ниже, будет дождливой, местами с грозами или даже градом".

Но западная часть Украины, значительная часть востока и центра окажется завтра хоть и временно, но в сухой погоде. Разве что какие-то локальные дожди прорвутся, отметила синоптик.

Температура воздуха в пятницу, по прогнозу, снова распределится, как сейчас: на востоке +23...+26 градусов, на западе +15...+19 градусов, на остальной территории Украины +20...+24 градуса.

В Киеве 30-го мая, по ее данным, временами небольшой дождь, будет и солнце, в течение дня ожидается около +20 градусов.

С начала июня потеплеет, однако полного прекращения дождей не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+26 градусов, на востоке и юге до +24...+29 градусов. Мягкое лето

- отметила Диденко.

Град, гроза и перебои со светом: Киев и область накрыла непогода29.05.25, 12:29 • 560 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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