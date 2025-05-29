Після "класичних" травневих гроз дощі ще будуть, але з червня потеплішає - синоптик
Київ • УНН
Наразі - травневі дощі з грозами, градом та шквалами. З початку червня температура повітря коливатиметься в межах +23...+26 градусів.
З початку червня в Україні потеплішає, проте повного припинення дощів не передбачається, наразі ж - класичний травневий дощ із класичними грозами, повідомила у четвер синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.
Класичний травневий дощ із класичними грозами, градом та навіть шквалом. Київ кліматичні звички не міняє. Як, власне, і вся Україна. 30-го травня у Києві дощів загалом поменшає, порівняно із сьогодні
Проте, з її слів, "смуга, що на карті нижче, буде дощовою, подекуди із грозами чи й навіть градом".
Але західна частина України, значна частина сходу та центру опиниться завтра хоча й тимчасово, проте в сухій погоді. Хіба що якісь локальні дощі прорвуться, зазначила синоптик.
Температура повітря у п'ятницю, за прогнозом, знову розподілиться, як зараз: на сході +23...+26 градусів, на заході +15...+19 градусів, на решті території України +20...+24 градуси.
У Києві 30-го травня, за її даними, часом невеликий дощ, буде і сонце, протягом дня очікується близько +20 градусів.
З початку червня потепліє, проте повного припинення дощів не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах +23...+26 градусів, на сході та півдні до +24...+29 градусів. Лагідне літо
Град, гроза та перебої зі світлом: Київ та область накрила негода29.05.25, 12:29 • 734 перегляди