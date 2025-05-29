Після "класичних" травневих гроз дощі ще будуть, але з червня потеплішає - синоптик

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський
10:11 • 3484 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

08:40 • 15495 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
08:12 • 21481 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

06:00 • 38015 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 53731 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 97290 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 100435 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 110538 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 100352 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 171082 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.8м/с
66%
744мм
Популярнi новини

Суд США зупинив дію більшості імпортних тарифів Трампа

29 травня, 00:59 • 17945 перегляди

У ніч на 29 травня москву атакували безпілотники: під удар потрапив житловий комплекс

29 травня, 02:03 • 71763 перегляди

На Миколаївщині затримали чоловіка за зґвалтування односельчанки: подробиці

29 травня, 02:35 • 42308 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 19055 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 9594 перегляди
Публікації

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

06:00 • 38019 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 130371 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 208170 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 218690 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 222998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Джон Хілі

Марк Рютте

Віталій Кім

Павло Дуров

Іван Федоров

Актуальні місця

Харківська область

Румунія

Миколаївська область

Берлін

Київ

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 9636 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 19077 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 80623 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 141083 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 79892 перегляди
Актуальне

Telegram

Dassault Rafale

Дассо Міраж 2000

The New York Times

ChatGPT

Після "класичних" травневих гроз дощі ще будуть, але з червня потеплішає - синоптик

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Наразі - травневі дощі з грозами, градом та шквалами. З початку червня температура повітря коливатиметься в межах +23...+26 градусів.

Після "класичних" травневих гроз дощі ще будуть, але з червня потеплішає - синоптик

З початку червня в Україні потеплішає, проте повного припинення дощів не передбачається, наразі ж - класичний травневий дощ із класичними грозами, повідомила у четвер синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

Класичний травневий дощ із класичними грозами, градом та навіть шквалом. Київ кліматичні звички не міняє. Як, власне, і вся Україна. 30-го травня у Києві дощів загалом поменшає, порівняно із сьогодні

- написала Діденко.

Проте, з її слів, "смуга, що на карті нижче, буде дощовою, подекуди із грозами чи й навіть градом".

Але західна частина України, значна частина сходу та центру опиниться завтра хоча й тимчасово, проте в сухій погоді. Хіба що якісь локальні дощі прорвуться, зазначила синоптик.

Температура повітря у п'ятницю, за прогнозом, знову розподілиться, як зараз: на сході +23...+26 градусів, на заході +15...+19 градусів, на решті території України +20...+24 градуси.

У Києві 30-го травня, за її даними, часом невеликий дощ, буде і сонце, протягом дня очікується близько +20 градусів.

З початку червня потепліє, проте повного припинення дощів не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах +23...+26 градусів, на сході та півдні до +24...+29 градусів. Лагідне літо

- зазначила Діденко.

Град, гроза та перебої зі світлом: Київ та область накрила негода29.05.25, 12:29 • 734 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
Україна
Київ
Brent
$65.17
Bitcoin
$108,527.30
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,306.41
Ethereum
$2,736.77