Град, гроза та перебої зі світлом: Київ та область накрила негода

На Київщині та в столиці в обідню пору 29 травня почалася гроза. Як пишуть місцеві телеграм-канали, у кількох районах випав град та зникло світло, передає УНН.

Деталі

Град, зокрема, помітили в Ірпені. Там, у центрі міста, дерево впало на автівку та розтрощило її.

Місцеві пабліки повідомляють про перебої з інтернетом. Деякі вулиці затоплені.

На Борщагівці вже є підтоплені вулиці. Подекуди град випав - написали користувачі.

У школах Києва та області останній дзвоник відбувається під вражаючою зливою.

За годину до початку грози Київська міська державна адміністрація попередила про наближення негоди.

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 29 травня у Києві та області гроза. I рівень небезпечності, жовтий - йдеться в повідомленні.

Поради та контакти спецслужб

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Варто щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо

За прогнозом синоптиків у четвер по всій Україні очікувалася хмарна погода з дощами. Температура повітря вдень 18-23°, у західних областях 13-18°. У Києві та області - хмарно з проясненнями, упродовж дня очікувався дощ.