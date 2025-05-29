Град, гроза и перебои со светом: Киев и область накрыла непогода

В Киевской области и в столице в обеденное время 29 мая началась гроза. Как пишут местные телеграм-каналы, в нескольких районах выпал град и исчез свет, передает УНН.

Детали

Град, в частности, заметили в Ирпене. Там, в центре города, дерево упало на автомобиль и разбило его.

Местные паблики сообщают о перебоях с интернетом. Некоторые улицы затоплены.

На Борщаговке уже есть подтопленные улицы. Кое-где град выпал - написали пользователи.

В школах Киева и области последний звонок происходит под впечатляющим ливнем.

За час до начала грозы Киевская городская государственная администрация предупредила о приближении непогоды.

В ближайший час с сохранением до конца суток 29 мая в Киеве и области гроза. I уровень опасности, желтый - говорится в сообщении.

Советы и контакты спецслужб

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Стоит плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по номерам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Напомним

По прогнозу синоптиков в четверг по всей Украине ожидалась облачная погода с дождями. Температура воздуха днем 18-23°, в западных областях 13-18°. В Киеве и области - облачно с прояснениями, в течение дня ожидался дождь.