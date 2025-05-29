Град, гроза и перебои со светом: Киев и область накрыла непогода
Киев • УНН
Днем 29 мая Киев и область накрыла непогода. В нескольких регионах выпал град, затопило улицы, повалены деревья, пропал свет, предупредив об I уровне опасности.
В Киевской области и в столице в обеденное время 29 мая началась гроза. Как пишут местные телеграм-каналы, в нескольких районах выпал град и исчез свет, передает УНН.
Детали
Град, в частности, заметили в Ирпене. Там, в центре города, дерево упало на автомобиль и разбило его.
Местные паблики сообщают о перебоях с интернетом. Некоторые улицы затоплены.
На Борщаговке уже есть подтопленные улицы. Кое-где град выпал
В школах Киева и области последний звонок происходит под впечатляющим ливнем.
За час до начала грозы Киевская городская государственная администрация предупредила о приближении непогоды.
В ближайший час с сохранением до конца суток 29 мая в Киеве и области гроза. I уровень опасности, желтый
Советы и контакты спецслужб
Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Стоит плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.
Если упало дерево или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по номерам: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Напомним
По прогнозу синоптиков в четверг по всей Украине ожидалась облачная погода с дождями. Температура воздуха днем 18-23°, в западных областях 13-18°. В Киеве и области - облачно с прояснениями, в течение дня ожидался дождь.