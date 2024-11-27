После 20 лет скрывания: в Британии поймали преступника из самых разыскиваемых ФБР

На севере Уэльса правоохранители задержали 46-летнего Даниэля Андреаса Сан-Диего, который более двух десятилетий находился в международном розыске. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

По информации, мужчину обвиняют в причастности к двум взрывам в районе Сан-Франциско в 2003 году.

Сан-Диего входил в список самых разыскиваемых преступников ФБР, а за информацию о его местонахождении предлагали 250 тысяч долларов.

Он был связан с экстремистскими группами, выступающими за права животных.

Задержание осуществили сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Мужчину обнаружили в сельской местности Уэльса.

Во вторник он предстал перед судом, где решается вопрос о его экстрадиции в США.