После 20 лет скрывания: в Британии поймали преступника из самых разыскиваемых ФБР
Киев • УНН
В Уэльсе задержали 46-летнего Дэниела Андреаса Сан-Диего, который 20 лет был в розыске ФБР за взрывы в Сан-Франциско. За информацию о нем предлагали $250 тысяч.
На севере Уэльса правоохранители задержали 46-летнего Даниэля Андреаса Сан-Диего, который более двух десятилетий находился в международном розыске. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
По информации, мужчину обвиняют в причастности к двум взрывам в районе Сан-Франциско в 2003 году.
Сан-Диего входил в список самых разыскиваемых преступников ФБР, а за информацию о его местонахождении предлагали 250 тысяч долларов.
Он был связан с экстремистскими группами, выступающими за права животных.
Задержание осуществили сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Мужчину обнаружили в сельской местности Уэльса.
Во вторник он предстал перед судом, где решается вопрос о его экстрадиции в США.