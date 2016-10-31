Посла Украины в Молдове вызвали в Киев для консультаций - С.Цеголко (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина вызвали в Киев для консультаций. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Важная информация. Посла Украины в Молдове вызвали в Киев для проведения консультаций", - сообщил С.Цеголко.
При этом он отметил, что речь не идет об отзыве посла.
Ранее кандидат в президенты Молдовы И.Додон в интервью российскому СМИ назвал Крым российским.
В воскресенье, 30 октября, состоялись выборы президента страны, однако, по итогам подсчета 98% голосов, ни один из кандидатов не смог получить более 50% поддержки и одержать победу в первом туре.