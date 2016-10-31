Посла України у Молдові викликали до Києва для консультацій - С.Цеголко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Посла України у Молдові Івана Гнатишина викликали до Києва для консультацій. Про це повідомив речник Глави дердави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Важлива інформація. Посла України у Молдові викликали до Києва для проведення консультацій", - повідомив С.Цеголко.
При цьому він зауважив, що наразі не йдеться про відкликання посла.
Раніше кандидат в президенти Молдови І.Додон в інтерв'ю російському ЗМІ назвав Крим російським.
У неділю, 30 жовтня, відбулися вибори президента країни, однак, за підсумками підрахунку 98% голосів, жоден із кандидатів не зміг отримати більше 50% підтримки і здобути перемогу у першому турі.