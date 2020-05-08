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Посевная на завершающей стадии: за три дня в Украине посеяли 2 млн га яровых зерновых

Киев • УНН

 • 20591 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. С 4 по 7 мая в Украине посеяли 2 млн га яровых зерновых, всего было посеяно в Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Посевная на завершающей стадии: за три дня в Украине посеяли 2 млн га яровых зерновых

“В период 4-7 мая аграрии посеяли 2 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур. Полевые работы проведены на площади 13,3 млн га, что составляет 86% к прогнозу посева (15,5 млн га). Завершен посев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха, сахарной свеклы”, - сказано в сообщении.

В частности, посеяно:
— яровой пшеницы — 184,3 тыс. га
— ярового ячменя — 1,5 млн га
— овса — 186,3 тыс. га
— гороха — 281,6 тыс. га
— кукурузы — 4,6 млн га с 5,38 млн га;
— сахарной свеклы — 206,6 тыс. га;
— подсолнечника — 5,3 млн га и с 6,2 млн га;
— сои — 942,6 тыс. га из прогнозируемых 1,44 млн га.

Отмечается, что лидерами по темпам сева этой неделе были агропроизводители Запорожской (319 тыс. га), Днепропетровской (218 тыс. га), Полтавской (200 тыс. га) областей.

По обновленному прогнозу Минэкономики, по данным из регионов, посевная площадь основных культур увеличится на 600 тыс. га по сравнению с 2019 годом и составит 15,5 млн га. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы.

По данным Укргидрометцентра, дожди в первых числах мая сняли стресс засухи во многих районах северо-западной половины страны. Значительно улучшилась ситуация в Черкасской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ровенской, Винницкой, неравномерно — в Полтавской, Харьковской Полтавской областях.

В ближайшее время высоких температур воздуха не ожидается, после 12 мая ожидаются дожди.

Напомним, по состоянию на 2 апреля украинские сельхозтоваропроизводители посеяли 1,3 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур, что составляет 9% к прогнозу.

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