В Україні вже посіяно 1,3 млн га ярих культур
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Україні уже посіяли 1,3 млн га ярих культур, а всі аграрії на 100% забезпечені насінням для проведення комплексу весняно-польових робіт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
“Станом на 2 квітня українські сільгосптоваровиробники посіяли 1,3 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур, що становить 9% до прогнозу (15,3 млн га)”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, було посіяно:
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- пшениці — 101 тис. га із 132 тис. га;
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- ячменю — 714 тис. га із 1,1 млн га;
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- вівса — 77 тис. га із 95 тис. га;
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- гороху — 299 тис. га із 396 тис. га;
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- кукурудзи — 37 тис. га із 5,4 млн га;
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- цукрових буряків — 24 тис. га із 200 тис. га;
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- соняшнику — 91 тис. га і з 6,2 млн га.
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“Лідерами за темпами сівби є аграрії Одеської (150 тис. га), Харківської (120 тис. га), Херсонської (108 тис. га) областей”, — додається у повідомленні.
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Зазначається, що для проведення комплексу весняно-польових робіт аграрії всіх областей забезпечені насінням на 100%, мінеральними добривами — на 81%.
За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з тривалою відсутністю дощів, умови для утворення сходів та розвитку посіяних ранніх зернових і зернобобових культур, особливо у південних областях, переважно малосприятливі, але поки що не критичні.
“Щодо озимих зернових, то перезимівля пройшла успішно, вміст продуктивної вологи у ґрунті на більшості площ цілком достатній для нормального розвитку посівів, що є сприятливим фактором для майбутнього врожаю”, — зазначається у повідомленні.
У міністерстві нагадали, що прогнозована площа основних ярих культур (10 культур) складає 15,26 млн га, що на 0,3 млн га більше, ніж у 2019 році. “У структурі посівів ярої групи за прогнозами збільшиться частка кукурудзи та соняшнику, зменшиться ячменю, сої та цукрового буряку”, — додали у повідомленні.
Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький повідомляв, що українські аграрії уже посіяли 1 млн га ярих культур.