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В Украине уже посеяно 1,3 млн га яровых культур

В Украине уже посеяно 1,3 млн га яровых культур

Киев  •  УНН

 • 18562 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине уже посеяли 1,3 млн га яровых культур, а все аграрии на 100% обеспечены семенами для проведения комплекса весенне-полевых работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“По состоянию на 2 апреля украинские сельхозтоваропроизводители посеяли 1,3 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур, что составляет 9% к прогнозу (15,3 млн га)”, — говорится в сообщении.

В частности, было посеяно:

  • пшеницы — 101 тыс. га из 132 тыс. га;
  • ячменя — 714 тыс. га с 1100000 га;
  • овса — 77 тыс. га с 95 тыс. га;
  • гороха — 299 тыс. га из 396 тыс. га;
  • кукурузы — 37 тыс. га с 5400000 га;
  • сахарной свеклы — 24 тыс. га из 200 тыс. га;
  • подсолнечника — 91 тыс. га и с 6200000 га.

“Лидерами по темпам сева является аграрии Одесской (150 тыс. га), Харьковской (120 тыс. га), Херсонской (108 тыс. га) областей”, — добавляется в сообщении.

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Отмечается, что для проведения комплекса весенне-полевых работ аграрии всех областей обеспечены семенами на 100%, минеральными удобрениями — на 81%.

По данным Укргидрометцентра, в связи с длительным отсутствием дождей, условия для образования лестницы и развития посеянных ранних зерновых и зернобобовых культур, особенно в южных областях, преимущественно малоблагоприятные, но пока не критичные.

“Об озимых зерновых, то перезимовка прошла успешно, содержание продуктивной влаги в почве на большинстве площадей вполне достаточно для нормального развития посевов, что является благоприятным фактором для будущего урожая”, — отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что прогнозируемая площадь основных яровых культур (10 культур) составляет 15,26 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году. “В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы”, — добавили в сообщении.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщал, что украинские аграрии уже посеяли 1 млн га яровых культур.

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