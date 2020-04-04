В Украине уже посеяно 1,3 млн га яровых культур

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине уже посеяли 1,3 млн га яровых культур, а все аграрии на 100% обеспечены семенами для проведения комплекса весенне-полевых работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.