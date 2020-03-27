Українські аграрії уже посіяли 1 млн га ярих культур
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні уже посіяли 1 млн га ярих культур, і попри запровадження надзвичайної ситуації наразі аграрії забезпечені усіма необхідними матеріально-технічними ресурсами для посівної кампанії. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook, передає УНН.
"Весняна посівна 2020 року ярих культур прискорилася у всіх областях. За тиждень станом на 26 березня було посіяно 1 млн 8 тис. га, що на 383,5 тис. га більше, ніж 19 березня. Лідерами у прирості темпів посівів є Запорізька, Харківська та Чернігівська області. Таким чином агровиробники вже посіяли 7% площ від прогнозу", - повідомив заступник міністра.
Він нагадав, що прогнозована площа основних ярих культур (10 культур) становить 15,26 млн га, що на 0,3 млн га більше, ніж у 2019 році. У структурі посівів ярої групи за прогнозами збільшиться частка кукурудзи та соняшнику, зменшиться ячменю, сої та цукрового буряку, додав посадовець.
"Запровадження надзвичайної ситуації на території всієї України не передбачає обмеження вільного руху товарів. Отже, наразі аграрії забезпечені усіма необхідними матеріально-технічними ресурсами для проведення посівної кампанії (насінням, ЗЗР, мінеральні добрива, паливо-мастильні матеріали тощо). Посівна 2020 розпочалася згідно з графіком. За даними Укргідрометцентру, наразі є сприятливі умови для швидкого посіву", - запевнив Висоцький.
Нагадаємо, у Мінекономіки дали прогноз врожаю зернових у 2020 році.