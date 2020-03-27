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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88789 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101124 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103260 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102463 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110632 просмотра

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5 марта, 13:05 • 100034 просмотра

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Украинские аграрии уже посеяли 1 млн га яровых культур

Украинские аграрии уже посеяли 1 млн га яровых культур

Киев  •  УНН

 • 14281 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине уже посеяли 1 млн га яровых культур, и несмотря на введение чрезвычайной ситуации на данный момент аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для посевной кампании. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook, передает УНН.

"Весенняя посевная 2020 яровых культур ускорилась во всех областях. За неделю по состоянию на 26 марта было посеяно 1 млн 8 тыс. га, что на 383,5 тыс. га больше, чем 19 марта. Лидерами в приросте темпов посевов является Запорожская, Харьковская и Черниговская области. Таким образом агропроизводители уже посеяли 7% площадей от прогноза", - сообщил замминистра.

Он напомнил, что прогнозируемая площадь основных яровых культур (10 культур) составляет 15,26 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы, добавил чиновник.

"Введение чрезвычайной ситуации на территории всей Украины не предусматривает ограничения свободного движения товаров. Итак, на данный момент аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для проведения посевной кампании (семенами, СЗР, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и т.д.). Посевная 2020 началась согласно графику. По данным Укргидрометцентра, на данный момент есть благоприятные условия для быстрого посева", - заверил Высоцкий.

Напомним, в Минэкономики дали прогноз урожая зерновых в 2020 году.

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