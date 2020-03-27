Украинские аграрии уже посеяли 1 млн га яровых культур
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине уже посеяли 1 млн га яровых культур, и несмотря на введение чрезвычайной ситуации на данный момент аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для посевной кампании. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook, передает УНН.
"Весенняя посевная 2020 яровых культур ускорилась во всех областях. За неделю по состоянию на 26 марта было посеяно 1 млн 8 тыс. га, что на 383,5 тыс. га больше, чем 19 марта. Лидерами в приросте темпов посевов является Запорожская, Харьковская и Черниговская области. Таким образом агропроизводители уже посеяли 7% площадей от прогноза", - сообщил замминистра.
Он напомнил, что прогнозируемая площадь основных яровых культур (10 культур) составляет 15,26 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы, добавил чиновник.
"Введение чрезвычайной ситуации на территории всей Украины не предусматривает ограничения свободного движения товаров. Итак, на данный момент аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для проведения посевной кампании (семенами, СЗР, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и т.д.). Посевная 2020 началась согласно графику. По данным Укргидрометцентра, на данный момент есть благоприятные условия для быстрого посева", - заверил Высоцкий.
Напомним, в Минэкономики дали прогноз урожая зерновых в 2020 году.