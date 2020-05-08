Посівна на завершальній стадії: за три дні в Україні посіяли 2 млн га ярих зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. З 4 по 7 травня в Україні посіяли 2 млн га ярих зернових, найбільше було посіяно у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
“У період 4-7 травня аграрії посіяли 2 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур. Польові роботи проведені на площі 13,3 млн га, що становить 86% до прогнозу посіву (15,5 млн га). Завершено посів ярої пшениці, ячменю, вівса, гороху, цукрового буряку”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, посіяно:
— ярої пшениці — 184,3 тис. га
— ярого ячменю — 1,5 млн га
— вівса — 186,3 тис га
— гороху — 281,6 тис га
— кукурудзи — 4,6 млн га із 5,38 млн га;
— цукрових буряків — 206,6 тис. га;
— соняшнику — 5,3 млн га і з 6,2 млн га;
— сої — 942,6 тис. га з прогнозованих 1,44 млн га.
Зазначається, що лідерами за темпами сівби цього тижня були агровиробники Запорізької (319 тис га), Дніпропетровської (218 тис га), Полтавської (200 тис га) областей.
За оновленим прогнозом Мінекономіки, згідно даних з регіонів, посівна площа основних культур збільшиться на 600 тис. га, порівняно з 2019 роком та становитиме 15,5 млн га. У структурі посівів ярої групи за прогнозами збільшиться частка кукурудзи та соняшнику, зменшиться ячменю, сої та цукрового буряку.
За даними Укргідрометцентру, дощі у перших числах травня зняли стрес засухи в багатьох районах північно-західної половини країни. Значно покращилася ситуація у Черкаській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській, Вінницькій, нерівномірно — у Полтавській, Харківській Полтавській областях.
Найближчим часом високих температур повітря не очікується, після 12 травня очікуються дощі.
Нагадаємо, станом на 2 квітня українські сільгосптоваровиробники посіяли 1,3 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур, що становить 9% до прогнозу.