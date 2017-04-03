Усиленный режим работы полиции продлится до завершения Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальная полиция Украины перейдет на усиленный режим несения службы в метрополитенах Киева, Харькова и Днепра, который продлится до конца Евровидения. Об этом сообщил УНН спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
"Усиленный режим несения службы продлится до конца Евровидения (15 мая - ред.)", - рассказал представитель Нацполиции.
Как сообщал УНН, Национальная полиция Украины переходит на усиленный режим несения службы в метрополитенах Киева, Харькова и Днепра.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие. По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.
Как сообщал УНН, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами.
В МИД Украины сообщили, что по состоянию на 16 часов нет официальной информации о погибших и пострадавших гражданах Украины в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.