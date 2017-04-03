Посилений режим роботи поліції триватиме до завершення Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Національна поліція України перейде на посилений режим несення служби у метрополітенах Києва, Харкова та Дніпра, який триватиме до кінця Євробачення. Про це повідомив УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало.
“Посилений режим несення служби триватиме до кінця Євробачення (15 травня — ред.)”, — розповів речник Нацполіції.
Як повідомляв УНН, Національна поліція України переходить на посилений режим несення служби у метрополітенах Києва, Харкова та Дніпра.
Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі. За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.
Як повідомляв УНН, вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга був начинений вражаючими елементами.
У МЗС України повідомили, що станом на 16 годину немає офіційної інформації про загиблих та постраждалих громадян України внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербурга.