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Посилений режим роботи поліції триватиме до завершення Євробачення

Посилений режим роботи поліції триватиме до завершення Євробачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Національна поліція України перейде на посилений режим несення служби у метрополітенах Києва, Харкова та Дніпра, який триватиме до кінця Євробачення. Про це повідомив УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

“Посилений режим несення служби триватиме до кінця Євробачення (15 травня — ред.)”, — розповів речник Нацполіції.

Як повідомляв УНН, Національна поліція України переходить на посилений режим несення служби у метрополітенах Києва, Харкова та Дніпра.

Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі. За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.

Як повідомляв УНН, вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга був начинений вражаючими елементами.

У МЗС України повідомили, що станом на 16 годину немає офіційної інформації про загиблих та постраждалих громадян України внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербурга.

Українські Національні Новини

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