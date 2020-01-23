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Ссылались на связи в Минюсте: двух мужчин задержали за продажу топ-должностей в колониях

Киев • УНН

 • 11699 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников, которые "торговали" руководящими должностями в пенитенциарной системе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ссылались на связи в Минюсте: двух мужчин задержали за продажу топ-должностей в колониях

"Оперативники СБУ установили, что бывший работник системы Государственной уголовно-исполнительной службы вместе с сообщником предлагали потенциальным кандидатам за деньги обеспечение назначения на должности, в том числе начальника колонии в одной из областей Украины за 20 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

"Клиентов" на повышение злоумышленники подыскивали среди действующих руководителей среднего звена пенитенциарной системы. Фигуранты дела ссылались на связи в Министерстве юстиции Украины. По информации СБ Украины, один из злоумышленников действительно имеет близкие связи с одним из высокопоставленных чиновников Минюста.

Информацию о возможной причастности чиновника к сделке проверяет следствие. Правоохранители задержали обоих злоумышленников в кафе в центре Киева во время получения всей суммы неправомерной выгоды. На данный момент фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Черкасской области сотрудники Службы безопасности блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одном из учреждений исполнения наказаний, поставлял сотрудник колонии.

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