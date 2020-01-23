Посилались на зв'язки у Мін'юсті: двох чоловіків затримали за продаж топ-посад у колоніях
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Співробітники СБУ затримали двох зловмисників, які "торгували" керівними посадами у пенітенціарній системі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники СБУ встановили, що колишній працівник системи Державної кримінально-виконавчої служби разом із спільником пропонували потенційним кандидатам за гроші забезпечення призначення на посади, зокрема начальника колонії в одній з областей України за 20 тисяч доларів США", - сказано у повідомленні.
"Клієнтів" на підвищення зловмисники підшукували серед діючих керівників середньої ланки пенітенціарної системи. Фігуранти справи посилались на зв’язки у Міністерстві юстиції України. За інформацією СБ України, один із зловмисників дійсно має близькі зв’язки з одним із високопосадовців Мін’юсту.
Інформацію про можливу причетність чиновника до оборудки перевіряє досудове слідство. Правоохоронці затримали обох зловмисників у кав’ярні в центрі Києва під час отримання всіє суми неправомірної вигоди. Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Черкащині співробітники Служби безпеки блокували постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до однієї з установ виконання покарань, які постачав співробітник колонії.