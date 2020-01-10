Працівника черкаської колонії спіймали на постачанні наркотиків в'язням
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Черкащині співробітники Служби безпеки блокували постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до однієї з установ виконання покарань, які постачав співробітник колонії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Встановлено, що інспектор проносив на територію колонії наркотики для збуту ув'язненим. Правоохоронці задокументували протиправні дії зловмисника під час чергової спроби переміщення "пакунку" до установи", - сказано у повідомленні.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, інспектору здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, молодшого інспектора Державної установи “Кропивницька виправна колонія № 6” затримали, коли той намагався пронести наркотики до СІЗО.