Работника черкасской колонии поймали на поставках наркотиков заключенным
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Черкасской области сотрудники Службы безопасности блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одно из учреждений исполнения наказаний, которые поставлял сотрудник колонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Установлено, что инспектор проносил на территорию колонии наркотики для сбыта заключенным. Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника во время очередной попытки перемещения "пакета" в учреждение", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, инспектору осуществлено сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, младшего инспектора Государственного учреждения "Кропивницкая исправительная колония № 6" задержали, когда он пытался пронести наркотики в СИЗО.