Работника черкасской колонии поймали на поставках наркотиков заключенным

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112519 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116392 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114850 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129937 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106030 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108385 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108373 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131926 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130692 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Работника черкасской колонии поймали на поставках наркотиков заключенным

Работника черкасской колонии поймали на поставках наркотиков заключенным

Киев  •  УНН

 • 16114 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Черкасской области сотрудники Службы безопасности блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одно из учреждений исполнения наказаний, которые поставлял сотрудник колонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Установлено, что инспектор проносил на территорию колонии наркотики для сбыта заключенным. Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника во время очередной попытки перемещения "пакета" в учреждение", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, инспектору осуществлено сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, младшего инспектора Государственного учреждения "Кропивницкая исправительная колония № 6" задержали, когда он пытался пронести наркотики в СИЗО.

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