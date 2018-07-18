Пособник "ДНР" по военной логистике пытался бежать на Ближний Восток
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Служба безопасности Украины задержала в аэропорту “Борисполь” при попытке вылета в одну из стран Ближнего Востока сообщника боевиков так называемой “ДНР”. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“В международном аэропорту ”Борисполь“ СБУ задержала пособника террористов”, — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, установили, что донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области наладил “плодотворное взаимодействие” с террористами.
В “благодарность” делец предоставлял боевикам авто для перевозок и топливо. Кроме того коммерсант ежемесячно передавал от двадцати до тридцати тысяч рублей одному из “депутатов” так называемого “народного совета” “ДНР” за “содействие” бизнесу.
Сейчас пособнику террористов объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Ранее военной контрразведкой ООС был разоблачен шпион “ДНР”.