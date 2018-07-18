Посібник "ДНР" з військової логістики намагався втекти на Близький Схід
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Служба безпеки України затримала в аеропорту “Бориспіль” під час спроби вильоту до однієї з країн Близького Сходу спільника бойовиків так званої “ДНР”. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“У міжнародному аеропорту „Бориспіль“ СБУ затримала пособника терористів”, — йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, встановили, що донецький підприємець для безперешкодного здійснення автотранспортних перевезень між блокпостами на тимчасово окупованій території Донецької області налагодив “плідну взаємодію” з терористами.
На “знак вдячності” ділок надавав бойовикам авто для перевезень та пальне. Крім того комерсант щомісяця передавав від двадцяти до тридцяти тисяч рублів одному з “депутатів” так званої “народної ради” “ДНР” за “сприяння” бізнесу.
Наразі пособнику терористів оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.
Раніше військовою контррозвідкою ООС було викрито шпигуна “ДНР”.