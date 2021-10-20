Распространял российскую пропаганду и призывал к изменению границ: в Украине заочно будут судить журналиста Скачко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Украине заочно будут судить гражданина Украины за распространение российской пропаганды с призывами к изменению границ территории государства. Об этом сообщает Прокуратура АР Крым и Севастополя, передает УНН.
Цитата
“Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя, в порядке специального досудебного расследования, в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины”, - говорится в сообщении.
Детали
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об украинском журналисте Владимире Скачко.
Отмечается, что ему инкриминируется ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное повторно по предварительному сговору лиц, сопряженное с разжиганием национальной вражды).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
Напомним
В апреле 2019 года Служба безопасности Украины объявила в розыск журналиста Владимира Скачко, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Информация была размещена в базе Министерства внутренних дел в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".
Дата его исчезновения - 11 марта 2019 года. Исчез в Киеве. Скачко был главным редактором газеты "Киевский телеграф".