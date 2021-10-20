Поширював російську пропаганду і закликав до зміни кордонів: в Україні заочно судитимуть журналіста Скачко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Україні заочно судитимуть громадянина України за поширення російської пропаганди із закликами до зміни меж території держави. Про це повідомляє Прокуратура АР Крим та Севастополя, передає УНН.
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"Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та м.Севастополя, в порядку спеціального досудового розслідування, до суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина України", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про українського журналіста Володимира Скачка.
Відзначається, що йому інкримінується ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене повторно за попередньою змовою осіб, поєднане з розпалюванням національної ворожнечі).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.
Нагадаємо
У квітні 2019 року Служба безпеки України оголосила в розшук журналіста Володимира Скачка, якого звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Інформація була розміщена в базі Міністерства внутрішніх справ в розділі "Особи, які ховаються від органів влади".
Дата його зникнення - 11 березня 2019 року. Зник в Києві. Скачко був головним редактором газети "Київський телеграф".