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Посредник в действии: Нетаньяху обсуждал с Путиным Украину

Посредник в действии: Нетаньяху обсуждал с Путиным Украину

Киев  •  УНН

 • 24945 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В пятницу состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным. Собеседники обсудили и Украину, однако Кремль в привычной для себя манере детали обсуждения не раскрывает, передает УНН.

Цитата:

"Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху сообщил о контактах израильской стороны с представителями Киева", - говорится в заявлении Крмеля.

Детали

Сообщается также, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Отмечается, что собеседники рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись поздравлениями в свете "76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне".

На момент публикации статьи израильская сторона не раскрыла деталей переговоров двух лидеров.

Напомним

Как стало известно в апреле, премьер-министр Израиля выразил готовность помочь в ответ на запрос украинской стороны "стать посредником на переговорах между Украиной и Россией".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться.

Как сообщили УНН источники в ОП, для проведения встречи рассматривали в том числе и Израиль.


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