Посредник в действии: Нетаньяху обсуждал с Путиным Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В пятницу состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным. Собеседники обсудили и Украину, однако Кремль в привычной для себя манере детали обсуждения не раскрывает, передает УНН.
Цитата:
"Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху сообщил о контактах израильской стороны с представителями Киева", - говорится в заявлении Крмеля.
Детали
Сообщается также, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
Отмечается, что собеседники рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись поздравлениями в свете "76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне".
На момент публикации статьи израильская сторона не раскрыла деталей переговоров двух лидеров.
Напомним
Как стало известно в апреле, премьер-министр Израиля выразил готовность помочь в ответ на запрос украинской стороны "стать посредником на переговорах между Украиной и Россией".
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться.
Как сообщили УНН источники в ОП, для проведения встречи рассматривали в том числе и Израиль.