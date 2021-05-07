Посередник у дії: Нетаньяху обговорював з Путіним Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У п'ятницю відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху з президентом РФ Володимиром Путіним. Співрозмовники обговорили і Україну, проте Кремль у звичній для себе манері деталі обговорення не розкриває, передає УНН.
Цитата:
"Порушено низку тем міжнародного порядку денного з акцентом на проблематику сирійського врегулювання. Беньямін Нетаньяху поінформував про контакти ізраїльської сторони з представниками Києва", - йдеться в заяві Крмеля.
Деталі
Повідомляється також, що телефонна розмова відбулася за ініціативою ізраїльської сторони.
Відзначається, що співрозмовники розглянули питання двостороннього співробітництва, а також обмінялися привітаннями у світлі "76-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні".
На момент публікації статті ізраїльська сторона не розкрила деталей переговорів двох лідерів.
Нагадаємо
Як стало відомо в квітні, прем'єр-міністр Ізраїлю висловив готовність допомогти у відповідь на запит української сторони "стати посередником на переговорах між Україною і Росією".
Раніше Президент України Володимир Зеленський в своєму відеозверненні до українців запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися.
Як повідомили УНН джерела в ОП, для проведення зустрічі розглядали в тому числі і Ізраїль.