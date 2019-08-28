Должность вице-спикера займет кто-то из оппозиции - Разумков

“Я думаю будет рейтинговое голосование, после этого будем поддерживать ту или иную кадндидатуру. Я не знаю за кого будет голосовать Рада завтра. Я думаю это кто-то будет из оппозиционных политических сил. А поскольку оппозиционную позицию выразили все остальные политические партии и группа самовыдвиженцев, которые не входят в политическую партию „Слуга народа“, кто-то из этих представителей”, — сказал Разумков.

Напомним, председатель партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном назначении Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.