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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 63189 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122400 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132867 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123288 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126508 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129026 просмотра

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Должность вице-спикера займет кто-то из оппозиции - Разумков

Должность вице-спикера займет кто-то из оппозиции - Разумков

Киев  •  УНН

 • 17779 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Должность вице-спикера Украины, по мнению лидера партии “Слуга народа” Дмитрия Разумкова, займет кто-то из оппозиционных политических сил. Об этом он сообщил сегодня после инструктажа в Верховной Раде Украины, передает корреспондент УНН.

“Я думаю будет рейтинговое голосование, после этого будем поддерживать ту или иную кадндидатуру. Я не знаю за кого будет голосовать Рада завтра. Я думаю это кто-то будет из оппозиционных политических сил. А поскольку оппозиционную позицию выразили все остальные политические партии и группа самовыдвиженцев, которые не входят в политическую партию „Слуга народа“, кто-то из этих представителей”, — сказал Разумков.

Напомним, председатель партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном назначении Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Украинские Национальные Новости

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