Посаду віце-спікера займе хтось з опозиції – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Посаду віце-спікера України, на думку лідера партії “Слуга народу” Дмитра Разумкова, займе хтось з опозиційних політичних сил. Про це він повідомив сьогодні після інструктажу у Верховній Раді України, передає корреспондент УНН.
“Я думаю буде рейтингове голосування, після цього будемо підтримувати ту чи іншу кадндидатуру. Я не знаю за кого буде голосувати Рада завтра. Я думаю це хтось буде з опозиційних політичних сил. А оскільки опозиційну позицію висловили всі інші політичні партії та група самовисуванців, які не входять в політичну партію „Слуга народу“, то хтось із цих представників”, — сказав Разумков.
Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков не підтвердив, але й не спростував інформацію щодо можливого призначення Олексія Гончарука на посаду прем’єр-міністра України.