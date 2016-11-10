Чиновнику-взяточнику из киевской РГА избрали меру пресечения

Служащему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Подольской райсуд столицы избрал для начальника отдела РГА меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн гривен залога.

Напомним, чиновник требовал от подчиненных ежемесячную неправомерную выгоду в размере 100 тыс. гривен, угрожая в случае их несогласия принять меры руководящего и дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения с должности.