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15 марта, 19:03 • 111577 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156206 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131351 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124347 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109245 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103757 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100287 просмотра

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Чиновнику-взяточнику из киевской РГА избрали меру пресечения

Чиновнику-взяточнику из киевской РГА избрали меру пресечения

Киев • УНН

 • 8023 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Начальнику отдела контроля за благоустройством Соломенской районной госадминистрации, который систематически требовал взятки у подчиненных, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

Служащему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Подольской райсуд столицы избрал для начальника отдела РГА меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн гривен залога.

Напомним, чиновник требовал от подчиненных ежемесячную неправомерную выгоду в размере 100 тыс. гривен, угрожая в случае их несогласия принять меры руководящего и дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения с должности.

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