Посадовцю-хабарнику з київської РДА обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Начальнику відділу контролю за благоустроєм Солом’янської районної держадміністрації, який систематично вимагав хабарі у підлеглих, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Службовцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Подільській райсуд столиці обрав для начальника відділу РДА запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн гривень застави.
Нагадаємо, посадовець вимагав від підлеглих щомісячну неправомірну вигоду у розмірі 100 тис. гривень, погрожуючи у разі їхньої незгоди вжити заходів керівного та дисциплінарного впливу, аж до звільнення з посад.