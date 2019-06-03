Должностным лицам-взяточникам из "Укрзализныци" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Двум должностным лицам филиала "Укрзализныци" сообщено о подозрении в получении взятки 270 тыс. грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрана мера пресечения в виде залога в 140 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители установили, что должностные лица по предварительному сговору требовали от представителя субъекта хозяйствования 270 тыс. гривен взятки за заключение договора ответственного хранения.
На прошлой неделе злоумышленников задержали "на горячем" во время получения взятки.