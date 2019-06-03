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Посадовцям-хабарникам з "Укрзалізниці" повідомили про підозру

Посадовцям-хабарникам з "Укрзалізниці" повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Двом посадовцям філії "Укрзалізниці" повідомлено про підозру в отримані хабара 270 тис. грн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

"Посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді застави в 140 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що посадовці за попередньою змовою вимагали від представника суб’єкту господарювання 270 тис. гривень хабара за укладення договору відповідального зберігання.

Минулого тижня зловмисників затримали "на гарячому" під час отримання хабара.

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