Чиновника отделения "Львовоблэнерго" разоблачено на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Чиновника Жидачевского районного отделения "Львовоблнерго" разоблачено на взятке. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Чиновник требовал за продление срока действия договора о поставках электроэнергии на текущий год 4000 гривен.
Чиновника задержали. Продолжается расследование уголовного производства по ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Как сообщал УНН, в Черниговской области задержано на взятке начальника исполнительной службы.
Как сообщал УНН, в Одесской области СБУ разоблачила на систематических взятках руководителя райотдела полиции.
Напомним, вчера УНН писал, что в Одессе на взятке разоблачено участкового.