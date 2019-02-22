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Посадовця відділення "Львівобленерго" викрито на хабарі

Посадовця відділення "Львівобленерго" викрито на хабарі

Київ • УНН

 • 17430 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Посадовця Жидачівського районного відділення "Львівоблнерго" викрито на хабарі. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Посадовець вимагав за продовження строку дії договору про постачання електроенергії на поточний рік 4 тисячі гривень.

Посадовця затримано. Триває розслідування кримінального провадження за ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як повідомляв УНН, На Чернігівщині затримано на хабарі начальника виконавчої служби.

Як повідомляв УНН, на Одещині СБУ викрила на систематичних хабарах керівника райвідділу поліції.

Нагадаємо, вчора УНН писав, що в Одесі на хабарі викрито дільничного.

Українські Національні Новини

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