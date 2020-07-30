Чиновника Минобороны подозревают в халатности при госзакупках
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Экс-заместителю начальника одного из главных военных представительств Минобороны Украины сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе при госзакупках. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"Военнослужащий, выполняя обязанности начальника военного представительства, в ноябре 2018 года халатно отнесся к военной службе при осуществлении контроля за процессом закупки товаров для военных частей Национальной гвардии Украины в рамках выполнения контрактов государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате этого государству нанесен ущерб на общую сумму более 2 млн грн.
"Во время досудебного расследования причиненные государству убытки возмещены в полном объеме, досудебное расследование пока продолжается", - добавили в ГБР.
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 425 УК Украины. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Как сообщал УНН, в Высшем антикоррупционном суде продолжается подготовительное рассмотрение по делу о растрате 58 млн грн государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны.