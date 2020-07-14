У справі щодо корупції в Мінобороні при закупівлі пального триває підготовчий розгляд
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Вищому антикорупційному суді в справі щодо розтрати 58 млн гривень державних коштів під закупівлі палива для Міністерства оборони триває підготовчий розгляд. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"У Вищому антикорупційному суді триває підготовчий розгляд у справі про обвинувачення колишнього заступника міністра оборони України, директора та працівника відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, службовця Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони та представника ТОВ "Трейд Коммодіті" у розтраті коштів Державного бюджету України в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на засіданні, яке відбулось 14 липня 2020 року, колегією суддів розглядались скарги сторони захисту на рішення, які було прийнято в ході досудового розслідування.
"Наступний розгляд у справі призначено на 30 липня 2020 року", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, НАБУ оприлюднило схеми розкрадань коштів при закупівлях пального в Міноборони.