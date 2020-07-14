По делу о коррупции в Минобороны при закупке топлива продолжается подготовительное рассмотрение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Высшем антикоррупционном суде по делу о растрате 58 млн гривен государственных средств закупки топлива для Министерства обороны продолжается подготовительное рассмотрение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"В Высшем антикоррупционном суде продолжается подготовительное разбирательство по делу об обвинении бывшего заместителя министра обороны Украины, директора и работника отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащего Департамента внутреннего аудита Минобороны и представителя ООО "Трейд Коммодити" в растрате средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн гривен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на заседании, которое состоялось 14 июля 2020 года, коллегией судей рассматривались жалобы стороны защиты на решения, которые были приняты в ходе досудебного расследования.
"Следующее рассмотрение по делу назначено на 30 июля 2020 года", - отмечается в сообщении.
Напомним, НАБУ обнародовало схемы хищений средств при закупках топлива в Минобороны.