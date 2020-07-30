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Посадовця Міноборони підозрюють у недбалості під час держзакупівель

Посадовця Міноборони підозрюють у недбалості під час держзакупівель

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Ексзаступнику начальника одного з головних військових представництв Міноборони України повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби під час держзакупівель. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

"Військовослужбовець, виконуючи обов’язки начальника військового представництва, у листопаді 2018 року недбало поставився до військової служби під час здійснення контролю за процесом закупівлі товарів для військових частин Національної гвардії України в межах виконання контрактів державного оборонного замовлення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього державі завдано збитків на загальну суму понад 2 млн грн.

"Під час досудового розслідування заподіяні державі збитки відшкодовано в повному обсязі, досудове розслідування наразі триває", – додали в ДБР.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 425 КК України. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Як повідомляв УНН, у Вищому антикорупційному суді триває підготовчий розгляд в справі щодо розтрати 58 млн грн державних коштів при закупівлі палива для Міністерства оборони.

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