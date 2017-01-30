Чиновника Луцкого пограничного отряда поймали на взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Инспектора пограничной службы-начальника кинологического отделения отдела пограничной службы "Дубровица" Луцкого пограничного отряда задержали за взяточничество. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.
Инспектор требовал 800 долларов за беспрепятственное перемещение на территорию Украины из республики Беларусь материальных ценностей, в частности, старинных монет.
Правоохранители задержали военнослужащего.
Решаются вопросы о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.