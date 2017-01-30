Посадовця Луцького прикордонного загону спіймали на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Інспектора прикордонної служби-начальника кінологічного відділення відділу прикордонної служби “Дубровиця” Луцького прикордонного загону затримали за хабарництво. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Західного регіону.
Інспектор вимагав 800 доларів за безперешкодне переміщення на територію України з республіки Білорусь матеріальних цінностей, зокрема, старовинних монет.
Правоохоронці затримали військовослужбовця.
Наразі вирішуються питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) КК України, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.