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Посадовця Луцького прикордонного загону спіймали на хабарництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Інспектора прикордонної служби-начальника кінологічного відділення відділу прикордонної служби “Дубровиця” Луцького прикордонного загону затримали за хабарництво. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Західного регіону.

Інспектор вимагав 800 доларів за безперешкодне переміщення на територію України з республіки Білорусь матеріальних цінностей, зокрема, старовинних монет.

Правоохоронці затримали військовослужбовця.

Наразі вирішуються питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) КК України, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Українські Національні Новини

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