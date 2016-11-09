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Чиновника Хмельницкого горсовета задержали на взяточничестве

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Начальника одного из отделов Хмельницкого городского совета задержали при получении взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Так, 9 ноября 2016 г. правоохранители задержали заместителя начальника Управления - начальника одного из отделов Хмельницкого городского совета во время получения неправомерной выгоды в размере 7000 гривен.

Установлено, что на протяжении октября-ноября текущего года, при рассмотрении документов, он заверил лицо, которое их предоставило, что за взятку он лично повлияет на оформление разрешительных документов на объект недвижимости.

При получении оговоренной суммы указанное лицо разоблачили "на горячем", а средства изъяли.

Чиновника задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины и избрании меры пресечения.

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