Посадовця Хмельницької міськради затримали на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Начальника одного з відділів Хмельницької міської ради затримали під час отримання хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Так, 9 листопада 2016 року правоохоронці затримали заступника начальника Управління — начальника одного з відділів Хмельницької міської ради під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 7 тисяч гривень.
Встановлено, що упродовж жовтня-листопада поточного року, під час розгляду документів, він запевнив особу, яка їх надала, що за хабар, він особисто вплине на оформлення дозвільних документів на об’єкт нерухомості.
При одержанні обумовленої суми зазначену особу викрито “на гарячому”, а кошти вилучено
Посадовця затримано в порядку ст.208 КПК України.
Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст.369-2 (зловживання впливом) КК України та обрання запобіжного заходу.