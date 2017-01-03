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Чиновника Госпродпотребслужбы во Львовской области задержали за взяточничество

Чиновника Госпродпотребслужбы во Львовской области задержали за взяточничество

Киев • УНН

 • 7305 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Во Львовской области правоохранители задержали чиновника Госпродпотребслужбы, который требовал неправомерную выгоду от предпринимателя. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

Сегодня, 3 января, оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) во Львовской области и следователи Национальной полиции Украины задержали представителя контролирующего органа при получении неправомерного вознаграждения в сумме семь тысяч гривен.

В общем чиновник требовал 13 тыс. гривен за беспрепятственную деятельность и не проведение проверок. Средства получал в два этапа. Полиция задержала его во время получения второй части денег.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас чиновник задержан, ему грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

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