Посадовця Держпродспоживслужби у Львівській області затримали за хабарництво

Сьогодні, 3 січня, оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області та слідчі Національної поліції України затримали представника контролюючого органу під час отримання неправомірної винагороди у сумі сім тисяч гривень.

Загалом посадовець вимагав 13 тисяч гривень за безперешкодну діяльність та не проведення перевірок. Кошти отримував у два етапи. Поліція затримала його під час отримання другої частини грошей.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі посадовця затримано, йому загрожує до 10 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.