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15 марта, 19:03 • 110369 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152954 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129197 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122339 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108051 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103134 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99381 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Чиновника госконтроля разоблачили во взяточничестве в Одесской области

Киев • УНН

 • 8306 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Чиновника государственного органа контроля уличили в получении взятки в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Сегодня, 15 ноября, следователи прокуратуры разоблачили в получении взятки и задержали чиновника государственного органа контроля.

Так, начальник пункта Одесской региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте требовал и получил от предпринимателя более 500 долларов США за выдачу сертификата качества на сельскохозяйственную продукцию.

Всего за аналогичные "услуги" контроллер получил от предпринимателей около 40 тысяч гривен.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

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