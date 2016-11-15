Чиновника госконтроля разоблачили во взяточничестве в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Чиновника государственного органа контроля уличили в получении взятки в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Сегодня, 15 ноября, следователи прокуратуры разоблачили в получении взятки и задержали чиновника государственного органа контроля.
Так, начальник пункта Одесской региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте требовал и получил от предпринимателя более 500 долларов США за выдачу сертификата качества на сельскохозяйственную продукцию.
Всего за аналогичные "услуги" контроллер получил от предпринимателей около 40 тысяч гривен.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.