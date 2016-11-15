Посадовця держконтролю викрили у хабарництві на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Посадовця державного органу контролю викрили на одержанні хабара на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Сьогодні, 15 листопада, слідчі прокуратури викрили на отриманні хабара та затримали посадовця державного органу контролю.
Так, начальник пункту Одеської регіональної служби Державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті вимагав та одержав від підприємця більш ніж 500 доларів США за видачу сертифікату якості на сільськогосподарську продукцію.
Загалом за аналогічні “послуги” контролер отримав від підприємців близько 40 тисяч гривень.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.