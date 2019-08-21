Чиновника Госгеокадастра поймали на взятке в 18 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Чиновник Госгеокадастра в Черкасской области требовал взятку от руководителя местного фермерского хозяйства. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Правоохранители установили, что чиновник требовал от фермера 18 тысяч гривен. За эту сумму злоумышленник обещал коммерсанту дать положительное заключение по результатам проверки режима использования земель и не привлекать его к административной ответственности за якобы самовольный захват земельных участков.
Сотрудники СБУ задокументировали факт получения должностным лицом первого транша неправомерной выгоды. Правоохранители задержали злоумышленника после получения части взятки в размере 6 тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в Харькове чиновник Геокадастра требовал 20 тысяч гривен от директора фермерского хозяйства за невмешательство в хозяйственную деятельность.