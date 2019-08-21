Посадовця Держгеокадастру впіймали на хабарі у 18 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Посадовець Держгеокадастру в Черкаській області вимагав хабар від керівника місцевого фермерського господарства. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав від фермера 18 тисяч гривень. За цю суму зловмисник обіцяв комерсанту надати позитивний висновок за результатами перевірки режиму використання земель та не притягувати його до адміністративної відповідальності за нібито самовільне захоплення земельних ділянок.
Співробітники СБУ задокументували факт отримання посадовцем першого траншу неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали зловмисника після одержання частини хабара у 6 тисяч гривень.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, у Харкові чиновник геокадастру вимагав 20 тисяч гривень від директора фермерського господарства за невтручання у господарську діяльність.